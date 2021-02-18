vivo объявляет о промо цене на серию X50

18 февраля 2021, 10:15

С 19 по 21 февраля цена на vivo X50 13 999 грн, вместо 15 999 грн, цена на vivo X50 Pro 21 999 грн вместо 24 999 грн во всех магазинах партнеров.

Флагманская серия сразу завоевала популярность среди пользователей. Смартфон X50 Pro с тонким изгибающимся дисплеем оснащён камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией. 60x Гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением. Можно также использовать режим «Ночной портрет», подчеркнув свою красоту в ночное время, или Astro Mode для того, чтобы запечатлеть мерцающие звёзды.

Флагманская модель X50 получила камеру с двумя линзами, которая обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение благодаря передовому алгоритму масштабирования. В полной темноте автоматически включается ультимативный ночной режим, который функционирует при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.