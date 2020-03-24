ВОЛЯ открыла доступ к различному контенту на период карантина

24 марта 2020, 12:45

ВОЛЯ полностью поддерживает введение карантинных мер в стране. Мы верим, что такие действия помогут преодолеть пандемию. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, компания открыла абонентам доступ к просмотру самого интересного и разнообразного контента.

С 17 марта по 3 апреля ВОЛЯ предлагает абонентам цифрового и интерактивного телевидения возможность смотреть все телеканалы.

С 20 марта по 3 апреля подписчикам услуги интерактивного ОТТ IP и тем, кто пользуется телевидением ВОЛЯ с мобильных устройств и Android TV, будет открыт полный доступ к телеканалам, а также онлайн-кинотеатрам Воля CINEMA и FOXNOW.

В это время абоненты ВОЛЯ смогут смотреть лучшие фильмы и сериалы на эксклюзивных собственных телеканалах Воля CINE+.

Кроме того, для безопасности и сохранения здоровья наших абонентов и сотрудников все обслуживание будет выполняться удаленно. В условиях карантина приостановлена работа Центров продаж и обслуживания. Абоненты могут использовать наши удобные дистанционные сервисы без оформления заявки на вызов техника и перенести время визита специалиста до улучшения эпидемической ситуации:

• с порталом абонента «Мой кабинет» my.volia.com можно самостоятельно управлять услугами и счетом, не выходя из дома, проводить дистанционную диагностику услуг и получать необходимую информацию 24/7.

• пользуясь мобильным приложением My Volia, можно легко управлять услугами и счетом со своего смартфона. Установить приложение My Volia на телефон можно на Google Play или App Store.

• в сообществе «Воля Клуб» club.volia.com абонент может задать любой вопрос и получить консультацию от других пользователей или сотрудников компании. А также найти множество интересной информации о кино, играх, технологиях и многое другое.

• колл-центр компании работает в обычном режиме.