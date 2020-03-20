lifecell предлагает пользоваться онлайн сервисами во время карантина

20 марта 2020, 9:45

lifecell напоминает всем абонентам о сервисах и инструментах, которые обеспечат комфортное пользование услугами во время карантина, вызванного мировой пандемией коронавируса.

Благодаря цифровым сервисам lifecell, которые доступны для абонентов как в Украине, так и за рубежом, можно всегда оставаться на связи.



Среди диджитал-портфолио услуг от lifecell существует много решений, позволяющих без проблем пользоваться мобильными сервисами, не посещая при этом магазины и ТЦ, то есть, не выходя из дома.



«Мобильная сеть и все сервисы lifecell полностью готовы к пиковой нагрузке во время карантина в Украине, ― комментирует Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell. ― Компания будет предоставлять качественную связь и мобильный Интернет в условиях роста потребления дата-трафика. Была обеспечена бесперебойная работа всех сервисов, так как наши абоненты должны всегда оставаться на связи со своими близкими в это сложное время. Также напоминаем нашим клиентам о возможности пользования продуктами и сервисами компании удаленно».



Например, с помощью приложения My lifecell абонент может пополнять счет, управлять подключенными услугами как своего, так и других счетов семьи.

Если у вас пока нет возможности пополнить счет, то lifecell предлагает заказать «BiP SOS-пакет». С помощью этой услуги абонент может звонить на любые украинские номера через мессенджер BiP, даже если у него нет денег на счету.

Если вам нужен новый номер (SIM-карта), lifecell предлагает воспользоваться услугой удаленной покупки виртуальной SIM-карты ― eSIM. После оплаты услуги QR-код для установки номера придет на электронную почту в течение 1-3 дней.

Если ваш смартфон не поддерживает настройки eSIM, вы можете приобрести «Виртуальный номер BiP» на сайте. Эта услуга позволяет получить номер lifecell для пользования мессенджером BiP, даже если абонент находится за рубежом.

Для удаленной работы и проведения встреч, конференц-коллов и переговоров lifecell предлагает воспользоваться мессенджером BiP, ведь он позволяет совершать видеозвонки 10 абонентам одновременно.

Кроме того, в период карантина Киеву может пригодиться сервис Glovo, который с марта этого года доставляет SIM-карты из ближайших магазинов lifecell.

Чтобы оставаться в курсе последних новостей, lifecell предлагает приложение TV+, с помощью которого можно смотреть ТВ-каналы на смартфоне или планшете.