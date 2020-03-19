Игорный бизнес в Макао под угрозой: отрасль не выдерживает атаки коронавируса

19 марта 2020, 9:45

Коронавирус добрался и до Макао. В регионе подтвердили 10-й случай заболевания. На основе такой неутешительной статистики было принято решение закрыть местные казино на карантин.

Его длительность составит 14 дней. Но дата начала карантинных мероприятий пока не названа. Напомним, казино Макао работают круглосуточно.

Ежедневно через местные игорные заведения проходит до 120 тыс. человек. Решение о временном закрытии казино было оглашено главой региона Хо Иат Сенг.

Под раздачу попадут не только крупные казино, которых в регионе сегодня насчитывается 33, но и более мелкие игорные заведения. Задача правительства – максимально сократить количество мест, где ежедневно собирается много людей. Эпидемиологи утверждают, что это поможет уменьшить количество новых заражений коронавирусом.

Десятый случай заражения новым заболеванием был диагностирован у местного жителя, который всего на 1 день ездил в командировку в Гуанчжоу. Он обратился к медикам с высокой температурой и кашлем, после чего был сразу же госпитализирован в инфекционную больницу. На данный момент его состояние оценивается как "средней тяжести".

За 2019 год Макао посетили всего 420 украинцев. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году. На данный момент поездки в карантинные зоны не рекомендованы. Тем более, утолить свой азарт можно и дома, выбрать подходящее украинское онлайн казино здесь.

Вспышка коронавируса началась в Китае еще в конце прошлого года. За это время болезнь попала в 130 стран мира. Хотя в самом Китае утверждают, что эпидемиологический порог пройден и в скором времени количество новых заражений пациентов пойдет на спад. Связывают это и с сезонностью, ведь в период с апреля по октябрь статистика по заболеванию вирусами намного ниже.

В Украине зараженные коронавирусом обнаружены только в Черновцах. Госпитализированный мужчина предположительно заразился во время путешествия по Европе, а в частности, он был в Италии, где сейчас коронавирус бушует вовсю.