15 июня 2021, 13:45

Первые игорные заведения уже получили лицензии на право осуществления деятельности на территории Украины благодаря принятому недавно закону. Соответствующие разрешительные документы смогли получить и ряд гостиниц в различных украинских городах, где и должны будут размещаться игровые клубы с азартными развлечениями, залы игровых автоматов. Попробуем разобраться, где именно уже сегодня игроки могут попробовать свои силы за слотами, рулетками и прочими развлечениями.

Где будут работать казино?

- Хотя многие критики еще на стадии обсуждения закона о легализации игорного бизнеса утверждали, что его принятие приведет к повсеместному открытию казино около школ и университетов, игорные заведения не смогут работать везде. Уж тем более они не разорят население страны.

- По украинскому законодательству, разрешается размещение букмекерских пунктов приема ставок и казино исключительно в гостиницах с большим номерным фондом, с тремя-пятью звездами. В стране не так и много таких отелей.

- Плюс играть в легальных клубах смогут не все, а только те, кто достиг возраста 21 года, нет имеет дополнительных проблем с деньгами и алиментами.

Все разрешения игорным заведениям сейчас выдает КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). Предлагаем обратить внимание на список отелей, где будут размещаться игорные заведения. Конечно, перечень будет постоянно дополняться новыми гостиницами.

В первую очередь, стоит назвать 20-этажный отель Premier Hotel Lybid с 273 номерами. Хотя здание гостиницы было построено еще в 1970-м, в 2016-ом провели неплохую реконструкцию.

Разрешение выдали и трехзвездочному отелю "Русь", построенному к Олимпиаде-80. В нем сегодня 451 номер. Зал игровых автоматов собираются разместить в подвальном помещении.

Еще есть самый высокий на данный момент в Украине отель "Турист", открытый в 1987. Общая площадь помещений для размещения игровых автоматов и казино тут составит 618 квадратных метров.

Обратите внимание на Opera Hotel Kyiv. Это шикарная гостиница с 5-ю звездами. Номера для гостей выполнены в стиле оперных композиций.

Есть разрешительный документ и у отеля IBIS, которые размещается около киевского железнодорожного вокзала.

Конечно, не мог не получить разрешение и пятизвездочный Premier Palace Hotel.

Сперва следует упомянуть гостиницу, названную в честь города, "Харьков". Она первой смогла получить документ, необходимый для открытия в ней зала игровых автоматов. Само здание было построено еще в 30-е годы прошлого века в самом центре и когда-то называлось "Интернационалом".

Специально к Евро-2012 в Харькове построили первую пятизвездочную гостиницу Kharkiv Palace. Проектировщики уже тогда запланировали помещения для последующего размещения игорного заведения, поэтому проблем с этим тут точно не будет. Общая площадь превысит 1300 квадратных метров.

Открыт Kiroff Hotel, в конце марта этого года КРАИЛ выдала документ для размещения залов с игровыми автоматами.

Сразу в пример приводят Grand Hotel Lviv, расположенный около центральной площади данного города. Гостиница имеет многолетнюю историю своего существования, здание открыли для посетителей в 1893 году. Реконструкция была совсем недавно, в 2018-м году. Более подробно читайте на https://azart.nv.ua/news/intervyu-s-osnovatelem-first-casino-50148849.html

Есть отель, также названный в честь города, "Львов". Здесь 370 номеров, построен он в 1965 году. Залы со слотами планируют разместить в цокольном помещении.

В этом городе просто обязаны быть игорные заведения. Для клиентов игорных заведений советуем гостиницу Gagarinn в курортной Аркадии. Это 21-этажный комплекс с 254 номерами. Общая площадь для игровых залов превысит 4200 кв. м.

В Виннице залы со слотами разместят в отеле "Франция", который реконструировали буквально 7 лет тому назад.

Четырехзвездочная гостиница "Украина" примет посетителей легальных игорных заведений в Ровно. Тут есть ресторан, конференц-залы. Плюс размещается здание в самом центре.

В Запорожье разрешение на размещение казино получил "Intourist", в Белой Церкви - City Park Hotel, в Сумах - "Воскресенский", в Полтаве - Premier Hotel Palazzo.

Около железнодорожного вокзала Днепра расположен Premier Hotel Abri с 4-мя звездами и 72 номерами. В Николаеве клиентов игровых клубов собирается принимать Reikartz Ривер.

Следует упомянуть, что КРАИЛ еще и отказала значительной части гостиниц в их запросах. У ряда заведений были просроченные свидетельства о присвоении категории, не было документов о собственности и т.д.