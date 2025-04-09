Глава ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии

9 апреля 2025, 10:45

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что возникновение новой пандемии в будущем — не теоретический риск, а "эпидемиологическая определенность".

В этом году уже были вспышки лихорадки Эбола и болезни, вызванной вирусом Марбург. Также активно распространяется птичий грипп."Пандемия COVID-19 сейчас может показаться далеким воспоминанием, но следующая пандемия не будет ждать. Это может произойти через 20 лет или больше, а может и завтра", — сказал он на 13 заседании Межправительственного переговорного органа по соглашению ВОЗ о пандемии.Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что официально от коронавируса погибли 7 млн человек, хотя ВОЗ оценивает число жертв в 20 млн.