ВОЗ начала испытания новых методов лечения Эболы на фоне вспышки в Африке

6 июля 2026, 16:15

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале клинических испытаний двух новых методов лечения вируса Эбола в Конго.

По словам главы ВОЗ Гебрейесуса, в исследование уже включен первый пациент. Параллельно США направляют в Африку дозы экспериментального препарата против Эболы и 2.500 диагностических тестов для поддержки борьбы со вспышкой в Конго и Уганде.По данным ВОЗ, нынешняя вспышка развивается беспрецедентными темпами: за первые пять недель зарегистрировано более 1.300 подтвержденных случаев заболевания - больше, чем на аналогичном этапе любой предыдущей эпидемии Эболы в Африке.