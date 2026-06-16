В США подтвердили крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку Эболы

16 июня 2026, 13:45

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили, что вспышка Эболы в районе Бундибугйо в Конго стала самой крупной за всю историю наблюдений.

Речь идет о редком штамме, который уже вызвал серьезную нагрузку на систему здравоохранения страны и оказался сложным для контроля на фоне слабой инфраструктуры и ограниченного доступа к медицинской помощи.По данным медиков, именно масштаб и скорость распространения инфекции делают текущую вспышку беспрецедентной - она официально превзошла все ранее зарегистрированные случаи, включая предыдущие эпидемии в регионе.