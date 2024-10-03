В Африке фиксируют вспышку смертельно опасного вируса

3 октября 2024, 10:15

Руанда подтвердила 27 случаев заболевания вирусом Марбург, 8 из них летальные.

Как пишет The Mirror, МОЗ Руанды подтвердило первую вспышку заболевания в стране после обнаружения случаев заражения в 7 из 30 округов.

Пациенты находятся под наблюдением в больницах. Правительство Руанды координирует ответные меры при поддержке ВОЗ и партнеров.Всемирная организация здравоохранения пытается отследить состояние 300 человек, которые контактировали с инфицированными, включая одного, покинувшего страну.Это первый случай подтверждения болезни Марбурга в Руанде. В соседней Танзании вспышка была зарегистрирована в 2023 году, а в Уганде в 2017.Тем временем BILD пишет, что на вокзале Гамбурга полиция перекрыла несколько путей из-за подозрения на заражение вирусом Марбург. Сообщается, что заболевший — студент-медик из Руанды. Он с подругой сел на поезд во Франкфурте-на-Майне, следовавший в Гамбург. Во время поездки у него появились симптомы, похожие на грипп. До этого студент прилетел в Германию прямым рейсом из Руанды, где он лечил пациента, инфицированного вирусом Марбург.Вирус Марбург, уровень смертности которого колеблется от 24 до 90%, принадлежит к тому же семейству вирусов, что и Эбола. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся тяжёлыми симптомами, такими как тошнота, рвота, диарея, а также внутренними и внешними кровотечениями.В частности, в тяжелых случаях может идти кровь из носа, десен и глаз. Появление крови в рвотных массах, моче и кале говорит о внутреннем кровотечении. Из-за сильной кровопотери вирус может привести к смерти.Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей путем передачи от человека человеку.В настоящее время нет доступного лечения или вакцины от вируса Марбург, поэтому больным с подобными симптомами следует как можно раньше обратиться к врачам для получения поддерживающей терапии.