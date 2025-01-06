В Украине подтвердили 13 случаев метапневмовируса

6 января 2025, 14:15

Доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что вспышка вируса HMPV вызвана адаптацией микроорганизмов, пользующихся измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

Она назвала 13 зафиксированных случаев заражения в Украине, сославшись на данные ЦОЗ.

По словам медика, негативно повлияли на толерантность к инфицированию длительные массовые локдауны, когда люди не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).



Голубовская напомнила, что:

метапневмовирус человека может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой;

заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться в течение жизни;

заболевание чаще бывает легким (насморк, кашель), но может быть и тяжелым с развитием фульминантной (быстро прогрессирующей) дыхательной недостаточности (последний вариант ранее наблюдался у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легких);

ориентировочный инкубационный период – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней;

HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весной.



В настоящее время HMPV наиболее распространен в Китае. Случаи заражения также обнаружили в Казахстане и Индии.