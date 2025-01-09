Метапневмовирус в Украине – как защитить себя и детей?

9 января 2025, 8:15

В Украине фиксируются случаи метапневмовируса человека (HMPV), но причин паниковать нет.



Центр общественного здоровья Минздрава Украины объясняет, что HMPV принадлежит к типу вирусов Рneumoviridae семейства Paramyxoviridae, впервые обнаруженному и описанному в 2001 году в Нидерландах.

Он распространён на всех континентах и характеризуется сезонностью, как и другие вирусы респираторной группы.По словам экспертов, HMPV не похож на Covid-19, поскольку существует уже несколько десятилетий, и среди людей выработался определенный уровень иммунитета от прошлых инфекций.HMPV–инфекция в основном протекает легко, инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.В группу повышенного риска входят:

новорожденные и дети до 5 лет;

люди старше 65 лет;

люди, страдающие астмой;

люди, употребляющие стероиды;

пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ВИЧ, злокачественными новообразованиями, перенесшие трансплантацию органов.



Для профилактики заболевания:

регулярно мойте руки с мылом;

избегайте контактов с больными;

во время кашля или чихания прикрывайте рот салфеткой;

регулярно проветривайте помещение.



В этом эпидсезоне по состоянию на 5 января 2025 года, HMPV обнаружен у 14 человек в Украине.



Такая же ситуация за аналогичный период была зафиксирована и в прошлом эпидемическом сезоне 2023-2024 годов.



В результате инфекции, вызванной метапневмовирусом, не зафиксировано ни одного летального исхода.