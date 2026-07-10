Испания столкнулась с избытком солнечной энергии

10 июля 2026, 17:45

В Испании всё чаще фиксируются отрицательные цены на электроэнергию из-за быстрого роста солнечной генерации.

На этом фоне некоторые СМИ сообщают о снижении интереса инвесторов к новым солнечным проектам и продаже части активов.

При этом отраслевые эксперты отмечают, что говорить о крахе «солнечного бума» преждевременно. По их словам, сделки по продаже проектов — обычная практика, а мощности возобновляемой энергетики продолжают расти. Основной проблемой они называют нехватку систем хранения энергии и недостаточный спрос в часы максимальной выработки. Решением могут стать строительство аккумуляторов, развитие электромобилей и изменение тарифов, чтобы стимулировать потребление дешёвой дневной электроэнергии.