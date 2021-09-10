AWS будет закупать у Mitsubishi солнечную электроэнергию

10 сентября 2021, 9:45

Компания Amazon подписала с японской компанией Mitsubishi соглашение о закупке солнечной электроэнергии для облачных дата-центров AWS.

Суммарная мощность, собираемая с 450 точек установки солнечных панелей в Токио и регионе Тохоку, составит около 22 МВт. Инфраструктура заработает в 2022-23 гг., и, как ожидается, сможет вырабатывать порядка 23 тыс. МВт·ч в год .