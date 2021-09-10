AWS будет закупать у Mitsubishi солнечную электроэнергию

Компания Amazon подписала с японской компанией Mitsubishi соглашение о закупке солнечной электроэнергии для облачных дата-центров AWS.
Суммарная мощность, собираемая с 450 точек установки солнечных панелей в Токио и регионе Тохоку, составит около 22 МВт. Инфраструктура заработает в 2022-23 гг., и, как ожидается, сможет вырабатывать порядка 23 тыс. МВт·ч в год .
В Японии этот проект станет первым и крупнейшим межкорпоративным проектом по выработке и закупке солнечной электроэнергии. Он позволит ускорить переход Amazon к возобновляемой энергетике, хотя компания полностью планирует перейти на неё только к 2030 г. Ожидаемый срок окупаемости составляет 10 лет, причём с владельцев недвижимости, которые будут устанавливать батареи, будут взимать плату за установку оборудования в обмен на возможность продажи энергии Amazon.
Amazon является крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии как в США, так и в Европе, с инвестициями в возобновляемые источники энергии: более 10 ГВт в 232 проектах по всему миру. В Азии у компании есть ещё два аналогичных проекта по закупке солнечной энергии — на 50 МВт в Сингапуре и 100 МВт в Китае.
(C) Servernews