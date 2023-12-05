Київстар та Amazon Web Services підписали Меморандум про співпрацю

5 декабря 2023, 11:45

Київстар, найбільший український телеком оператор, підписав Меморандум про співпрацю з Amazon Web Services (AWS), провідним світовим провайдером хмарних сервісів.

У рамках угоди компанії спільно обговорюватимуть, оцінюватимуть та визначатимуть можливості для співпраці за низкою ініціатив, серед яких:

- перехід платформи управління даними (DMP) Київстар до AWS. Це сприятиме накопиченню найкращих практик та експертизи для майбутнього розвитку в Україні;

- створення в Київстар спеціалізованої команди з досвідом роботи з технологією AWS та фокусом на обробці даних і штучному інтелекті, а також послугах хмарної інфраструктури.

«Співпраця з AWS підтверджує давній принцип Київстар — бути технологічним та інноваційним лідером на українському ринку. Це важливий крок для розвитку українського бізнесу та його інтеграції у міжнародний контекст», – сказав Олександр Комаров, президент Київстар.

«Ця співпраця демонструє незмінну привабливість України для міжнародного бізнесу, незважаючи на повномасштабну війну. Ми завжди говоримо і показуємо своїми інвестиціями, що час інвестувати в Україну настав, тому ми раді бачити, що міжнародні компанії співпрацюють з Київстар. Я радий бачити успішну співпрацю, яка підтримує український бізнес», – сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON.

Наступним етапом співпраці стане надання Київстар своїм клієнтам широкого спектру послуг на базі технологій AWS:

• Аналітика в хмарі AWS: Київстар запропонує рішення AWS для обробки та аналізу даних, звітності та моделювання.

• Міграція інфраструктури в хмару: Київстар допоможе клієнтам у міграції їхньої інфраструктури до AWS, що дозволить їм досягти більшої ефективності та масштабованості ІТ-інфраструктури.

• Безпека: Забезпечення безпеки даних та захисту від кіберзагроз в AWS.

«AWS та Amazon підтримують Україну, допомагаючи понад 350 організаціям, залученим до гуманітарної допомоги, а також захищаючи цифрову інфраструктуру українських державних органів, університетів та бізнесу. Ми раді підписанню Меморандуму про співпрацю з Київстар і з нетерпінням чекаємо на підтримку цифрової трансформації та стратегічного переходу до хмарних технологій», – зазначив Анджей Горава, керівник відділу по роботі з підприємствами у Центральній та Східній Європі в AWS.

Для реалізації такого масштабного та складного проєкту Київстар створить спеціальну команду експертів з технології AWS та розширить її за рахунок нових спеціалістів по роботі з даними. Практичний досвід та знання, отримані під час міграції платформи даних компанії, стануть міцним фундаментом для надання професійних послуг клієнтам в Україні та за кордоном.

Експертиза Київстар у продуктах AWS, Data Science, в кібербезпеці та аналітиці дозволяє компанії пропонувати широкий спектр сучасних та якісних професійних послуг своїм бізнес-клієнтам. AWS підтримує створення та розвиток таких практик, надаючи освітні рекомендації та обмінюючись досвідом.

«Це важливий крок вперед у розширенні нашого портфоліо хмарних рішень для задоволення потреб наших клієнтів. Це дозволить нашим бізнес-клієнтам не лише диверсифікувати та мінімізувати потенційні бізнес-ризики, але й повністю задовольнити їхні індивідуальні вимоги "під ключ"», – прокоментував Ілля Польшаков, директор з розвитку нових бізнесів Київстар.