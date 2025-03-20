20 марта 2025, 13:15

В РФ произошел массовый сбой в работе Интернет-сервисов

Проблемы фиксировались в работе Twitch, Discord, Figma, Cloudflare, а также операторов связи МТС, "Мегафон", "Ростелеком" и других, пишет "Радио Свобода".



В Роскомнадзоре сообщили, что сбой связан с использованием иностранных серверов. Ведомство рекомендовало российским организациям "пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров".

