Fujitsu создает полностью оптимизированные ландшафты SAP

18 мая 2017, 9:45

Fujitsu помогает компаниям ускорить внедрение цифровых технологий и создает полностью оптимизированные ландшафты SAP.

В рамках мероприятия SAPPHIRE NOW, которое будет проходить с 16 по 18 мая в г. Орландо, шт. Флорида, Fujitsu представит свои последние разработки и сервисы в области SAP, сгруппированные по 4 основным направлениям: Гиперподключенные предприятия (Connected Enterprise), Привлечение заказчиков (Customer Engagement), Продуктивность предприятия (Enterprise Productivity) и Цифровая трансформация (Digital Transformation).



Fujitsu имеет большой опыт работы с компанией SAP и глубокое понимание ее бизнес-процессов. В рамках технологического партнерства с SAP, которое длится уже 40 лет1, компания обслуживает ИТ-инфраструктуры более 10 тысяч заказчиков по всему миру. Fujitsu объединяет свои знания в области разработки аппаратных средств и предоставления сервисов для того, чтобы оптимизировать, консолидировать и полностью контролировать системные ландшафты SAP. Кроме того, системы Fujitsu помогают упростить процесс внедрения программных решений SAP за счет использования проверенной временем методологии, а также использовать все преимущества последней версии СУБД SAP S/4 HANA для бизнеса.

В рамках SAPPHIRE будет продемонстрировано, как Fujitsu XpressWay for SAP S/4HANA, универсальное решение для поддержки систем управления базами данных, помогает бизнесу трансформировать и оптимизировать ландшафты SAP в соответствии с требованиями цифровой экономики. Будет представлена новая разработка Fujitsu Analytics Accelerator Platform for SAP Vora, способная осуществлять консолидированный, интерактивный анализ информации с использованием данных корпоративных систем и Больших данных Hadoop.



Высокопроизводительная инфраструктура и среды приложений поддерживают разработку новых бизнес-моделей на базе SAP HANA и SAP S/4HANA, соединяя людей, устройства и корпоративные сети в режиме реального времени. В рамках конференции SAPPHIRE NOW Fujitsu продемонстрирует, как XpressWay адаптирует технологии в соответствии с бизнес-процессами для реализации проектов цифровой трансформации бизнеса.



Томас Крихбаум (Thomas Kriechbaum), директор по оценке эффективности и качества работы компании HOERBIGER, совместного заказчика Fujitsu и SAP, говорит: «С внедрением технологии S/4HANA мы полностью меняем собственные бизнес-процессы. И компания Fujitsu активно помогает нам в этом. Мы можем положиться на Fujitsu как на партнера, который гарантирует бесперебойную работу систем в режиме 24/7. Кроме того, Fujitsu помогает нам лучше понять суть процессов внедрения S/4HANA».



Fujitsu предлагает широкий ассортимент сервисов и решений для SAP S/4HANA, начиная интегрированными системами PRIMEFLEX для SAP-ландшафтов и заканчивая облачными решениям, предлагаемыми без абонентской платы. Облачная платформа Fujitsu Cloud Service K5 обрабатывает рабочие нагрузки HANA с помощью высокопроизводительной вычислительной машины, осуществляющей обработку данных в оперативной памяти. Кроме того, Fujitsu предлагает управляемые SAP-сервисы на основе 16 специализированных ЦОДов и услуги более чем 2800 консультантов по продуктам SAP. А для компаний, ориентированных на модель доставки сервисов на основе облачных технологий, Fujitsu предлагает сервисы управления средами SAP DevOps Fujitsu Cloud Foundry.



Создание перспективных и «умных» предприятий с расширенными возможностями сетевых подключений

В условиях активного развития Интернета вещей и больших данных решения Fujitsu для SAP позволяют создавать перспективные и «умные» предприятия с расширенными возможностями сетевых подключений. В рамках среды Virtual Factory, которая будет размещена на стенде Fujitsu на мероприятии SAPPHIRE NOW, будет представлено Fujitsu Connected Enterprise, промышленное решение на основе Интернета вещей. Fujitsu продемонстрирует, как конвергенция информационных и эксплуатационных технологий позволяет вести проактивное управление и упростить бизнес-операции, опираясь на практическую информацию обо всех производственных операциях и операциях с активами. Совместно с углубленной аналитикой «умная» автоматизация снижает риски, сокращает операционные расходы и повышает эффективность работы и удовлетворенность заказчиков.



Асиф Пунжа (Asif Poonja), вице-президент и ведущий специалист по продуктам Fujitsu America, Inc., говорит: «Для практического использования всех преимуществ архитектуры SAP не требуется переход на новые технологии; получаемые преимущества связаны с оптимизацией рабочих процессов, консолидацией данных и изменением архитектуры с помощью S/4HANA. Многие компании понимают необходимость в такой платформе, но не знают, как наилучшим образом использовать все возможности систем HANA и S/4HANA компании SAP. Мы помогаем компаниям пересмотреть и оптимизировать их бизнес-процессы и воспользоваться преимуществами новых решений в таких областях, как вовлечение заказчиков, бизнес-инновации и продуктивность предприятий».