lifecell розширив мережу і покращив якість зв’язку в Києві

14 августа 2025, 12:45

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), оголосив про завершення комплексної модернізації своєї мережі у столиці України.

За п’ять місяців компанії вдалося суттєво підвищити якість мобільного зв’язку та покращити покриття, застосувавши нестандартний підхід з максимальною ефективністю.

Метою проєкту було поліпшення клієнтського досвіду шляхом розширення мережевого покриття та підвищення швидкості мобільного інтернету для більш ніж 1 мільйона абонентів lifecell у столиці в умовах постійного зростання споживання дата-трафіку. Щоб досягти цього результату без багаторічного розгортання складних технічних рішень, lifecell обрав альтернативну стратегію – точкову модернізацію на основі детального аналізу реального стану мережі.

Команда lifecell провела драйв-тести у різних районах Києва, створивши інтерактивну карту ключових радіо- та сервісних показників мережі. Вимірювався спектр мережевих показників, які впливають на якість мобільних сервісів: рівень потужності сигналу, якість радіосигналу, швидкість передачі абонентських даних у напрямках завантаження/вивантаження, індикатор якості каналу, оцінка якості голосових викликів, рівень затримки від запиту абонента до отримання контенту. Це дозволило виявити ділянки мережі, які потребували пріоритетної оптимізації для покращення якості зв’язку та, як наслідок, поліпшення клієнтського досвіду.

Одним з основних завдань оператора було покращити покриття мобільного зв’язку всередині приміщень, а також збільшити ємність та покриття надворі. На основі аналізу інтерактивної карти команда оператора модернізувала понад 700 базових станцій Києва, реалізувавши низку технічних рішень. Зокрема, завдяки встановленню додаткових стільникових модулів LTE900 та LTE2100 було розширено покриття, а завдяки оновленню обладнання діапазону LTE1800 до найновішого вдалося підвищити ємність мережі та забезпечити стабільніший зв’язок у зонах з високим навантаженням. Усі роботи були виконані впродовж п’яти місяців.

За результатами модернізації мережі lifecell у столиці:

• покриття збільшилося на 23%;

• швидкість завантаження даних зросла в середньому на 29%;

• затримка зменшилась на 58%.

Завдяки переплануванню та оптимізації мережі lifecell у Києві вдалося досягнути значного покращення показника швидкості доступу до контенту – затримка сигналу скоротилася з 43 до 25 мілісекунд. Це забезпечує швидший відгук мережі для онлайн-ігор, відеоконференцій, потокового відео та інших сервісів.

"Щоб наші абоненти вже зараз отримали якісний зв’язок, ми відмовилися від традиційного підходу "великих проєктів на роки" та зробили ставку на оперативну модернізацію, зосереджену на фактичних потребах користувачів. І отримані результати свідчать про правильність обраної стратегії", – зазначив технічний директор групи компаній DVL Сергій Терещук.

lifecell продовжить реалізовувати стратегію високоточної та ефективної модернізації в інших регіонах України, адаптуючи рішення до специфіки кожного населеного пункту. Компанія фокусується на максимальному результаті з мінімальним навантаженням на ресурси, що дозволяє оперативно реагувати на зростаючі потреби українських користувачів.