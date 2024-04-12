Сделка по покупке "Датагруп-Volia" и lifecell принесет в Украину $1,5 млрд

12 апреля 2024, 11:45

Французский миллиардер Ксавье Ньель (NJJ Holding) намерен объединить провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора мобильной связи lifecell.

Объединенную компанию возглавит CEO "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба.По его словам, эта сделка принесет стране беспрецедентные $1,5 млрд инвестиций.Инвестиционная программа в Украине будет включать инвестиции в сеть, лицензии, оборудование, расширение фиксированной и мобильной инфраструктуры в стране.Это соглашение является первой значимой инвестицией нового участника рынка с начала полномасштабного вторжения, а также значимой инвестицией во внутреннюю инфраструктуру Украины."16 апреля решается судьба $1,5 млрд инвестиций, в которые входят сумма сделки и инвестиционные обязательства на пять лет", — сказал Михаил Шелемба в интервью Forbes.На этот день назначено заседание суда по рассмотрению апелляции материнской компании lifecell - Turkcell — о снятии ареста 20% корпоративных прав оператора.Их арестовали в октябре 2023-го из-за наличия в структуре собственности подсанкционных российских бизнесменов.