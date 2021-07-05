Fujitsu получила премию SAP Pinnacle Award 2021

5 июля 2021, 11:45

Fujitsu награждается премией SAP Pinnacle Award 20211 в категории «Партнер года – глобальные технологии» за выдающиеся результаты в сфере внедрения решений SAP для заказчиков.

Компания SAP ежегодно награждает этой премией своих ведущих партнеров, которые успешно помогают предприятиям эффективно внедрять решения SAP. Получение награды еще раз подтверждает тот факт, что Fujitsu неизменно прилагает большие усилия, чтобы предоставить качественную цифровую поддержку своим заказчикам, которые начинают использовать решения SAP.



Число предприятий, которые хотят использовать облачную систему для планирования ресурсов SAP S/4HANA®, постоянно растет. Они все чаще обращаются за помощью к Fujitsu, так как им необходима цифровая устойчивость бизнеса при миграции цикла поставок в облако.



Fujitsu зарекомендовала себя в качестве надежного консультанта и предоставляет квалифицированную помощь и поддержку по всему миру. Многочисленные совместные инициативы Fujitsu и SAP успешно реализуются на базе сильной партнерской экосистемы и включают возможности масштабирования и усиления мер безопасности. Эти уникальные возможности особенно важны для заказчиков в ключевых вертикалях ERP, таких как производство и индустрия 4.0.



Такахито Токита, президент Fujitsu, комментирует: «Fujitsu предлагает выгодное решение для всех заказчиков, которые начинают внедрять решения SAP. Мы обеспечим цифровую устойчивость облачных ERP-систем, а также гибкость и масштабируемость при формировании каналов коммуникации с новыми поставщиками и партнерами. Мы считаем, что премия от SAP – это признание нашего обширного опыта в предоставлении предприятиям возможностей модернизировать старые системы SAP. Наши комплексные услуги и решения помогают заказчикам снизить риски при переходе на SAP S/4HANA».



За более чем 40 лет успешного сотрудничества с SAP компания Fujitsu помогла тысячам предприятий по всему миру оптимизировать процессы цифровой трансформации, внедрить инновации и масштабироваться. Главное для Fujitsu – предоставить пользователям решений SAP необходимые возможности для достижения бизнес-целей. Данный подход позволяет максимально использовать потенциал каждого участника ЦТ: обширный опыт Fujitsu в совокупности с талантами и возможностями ее партнеров – это хорошая база для творческого сотрудничества с заказчиками.



Fujitsu продвигает инновационные решения SAP во всех областях – от облачных сервисов, где операции SAP выполняются под руководством провайдера, до решений и сервисов для локального развертывания. Полный портфель решений для оптимизации процессов перехода в системы SAP включает в себя передовые технологии и сервисные возможности, с помощью которых можно создавать адаптированные решения, ориентированные на будущее. Сотрудничая с заказчиками и партнерами с узкой специализацией, Fujitsu в своей работе делает упор на упрощение процессов внедрения решений SAP, а также оптимизацию инвестирования в приложения SAP и базу данных SAP HANA. В результате интеллектуальные данные используются намного эффективнее, рентабельность инвестиций растет, а бизнес-результаты улучшаются.

