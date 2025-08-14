14 августа 2025, 14:45

В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса — "Nimbus", — МОЗ

Это новые мутации штамма Омикрон, которые сейчас доминируют в мире. Симптомы включают насморк, кашель, высокую температуру, головную боль, усталость, а также потерю обоняния или вкуса.



На данный момент в Украине подтверждено 38 случаев штамма Stratus и один — Nimbus.

