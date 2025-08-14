Это новые мутации штамма Омикрон, которые сейчас доминируют в мире. Симптомы включают насморк, кашель, высокую температуру, головную боль, усталость, а также потерю обоняния или вкуса.
На данный момент в Украине подтверждено 38 случаев штамма Stratus и один — Nimbus.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 15:45
Польща уклала угоду зі США на 3,8 млрд доларів для модернізації F-16
- Безопасность | Вчера, 15:15
Британія змінила функції миротворчої місії для України - названі деталі
- Безопасность | Вчера, 14:45
В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса — "Nimbus", — МОЗ
- Бизнес | Вчера, 14:15
МАГАТЕ попереджає про проблеми з водопостачанням на ЗАЕС
- Бизнес | Вчера, 13:45
Германия обещает выделить $500 млн на крупный пакет помощи для Украины
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Характеристики лінійки iPhone 17
- Связь | Вчера, 12:45
lifecell розширив мережу і покращив якість зв’язку в Києві
- Связь | Вчера, 12:15
В приймальній комісії КАІ запрацював AI-консультант від Vodafone
- Связь | Вчера, 11:45
Нова пошта розгорнула найбільшу в Європі мережу поштоматів
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 21:20
Gembird TA-UC-2A2C-PD65-01-BK – 65 Вт адаптер з підтримкою GaN, QC 3.0 та PD
- Фотогалереи | 12 августа, 19:30
Розкішна збірка від @metallicacidcustoms на базі Light Base 900 FX
- Фотогалереи | 8 августа, 0:10
В Autostrada показали спорудження тунелів нових станцій метро
- Обзоры | 7 августа, 1:07
REAL-EL X-795 – головний по вечірках!
- Обзоры | 3 августа, 17:54
RIVACASE 7821 – я хочу собі нову сумку
- Аналитика | 28 июля, 9:00
Українці заощаджують до 60% за використання електроенергії: як EcoFlow STREAM змінює підходи в енергоспоживанні
- Обзоры | 26 июля, 14:40
RIVACASE 5633 - аксесуарна сумка з пластикових пляшок
- Обзоры | 8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
- Обзоры | 6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 23:39
Розпочато передзамовлення на смартфони OPPO Reno14 серії в Україні 5.00
- Железо | 12 августа, 11:33
Твоя перша геймерська зона: бюджетно, функціонально, круто 5.00
- Технологии | Вчера, 15:45
Польща уклала угоду зі США на 3,8 млрд доларів для модернізації F-16 0.00
- Безопасность | Вчера, 15:15
Британія змінила функції миротворчої місії для України - названі деталі 0.00
- Безопасность | Вчера, 14:45
В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса — "Nimbus", — МОЗ 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
МАГАТЕ попереджає про проблеми з водопостачанням на ЗАЕС 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:45
Германия обещает выделить $500 млн на крупный пакет помощи для Украины 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Характеристики лінійки iPhone 17 0.00
- Связь | Вчера, 12:45
lifecell розширив мережу і покращив якість зв’язку в Києві 0.00