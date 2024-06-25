В Киеве вспышка острой кишечной инфекции у детей

Минздрав назвал симптомы и способы, как их предотвратить. Симптомами острых кишечных инфекций, при которых следует обратиться к врачу являются:
▪️сухость во рту и горле;
▪️ повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
▪️схваткообразные боли в животе;
▪️незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
Как предотвратить заболевание:
▪️ соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;
▪️ не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
▪️ мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
▪️ не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.