В Киеве вспышка острой кишечной инфекции у детей

25 июня 2024, 12:45

Минздрав назвал симптомы и способы, как их предотвратить. Симптомами острых кишечных инфекций, при которых следует обратиться к врачу являются:

▪️сухость во рту и горле;▪️ повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;▪️схваткообразные боли в животе;▪️незначительное мочеиспускание или его отсутствие.Как предотвратить заболевание:▪️ соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;▪️ не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;▪️ мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;▪️ не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.