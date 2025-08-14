14 августа 2025, 13:45

Германия обещает выделить $500 млн на крупный пакет помощи для Украины

Как пишет The Guardian, Германия сегодня объявила о финансировании третьего крупного пакета военной техники и боеприпасов для Украины в рамках новой схемы НАТО.



Нидерланды и группа стран Северной Европы — Дания, Норвегия и Швеция — уже обязались профинансировать первые два пакета, каждый из которых также стоит около $500 млн.

