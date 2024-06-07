В Германии разработали план на случай войны

7 июня 2024, 10:45

Правительство Германии представило новый военный план под названием «Рамочная директива по общей обороне», сообщает Bild.

Какие меры должны быть приняты во время войны?Войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера;Для призывников возвращается обязательная служба;Может быть проведена срочная эвакуация из некоторых районов;Все подвальные помещения, в том числе станции метро должны использоваться, как укрытия для населения;Пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться;Больницы должны быть готовы к большому и длительному наплыву пациентов;Если Германии будет грозить кризис поставок продовольствия, то может нормироваться распределение еды;Власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.