В преддверии ЧЕ в Германии запустят "футбольный поезд"

29 апреля 2024, 13:45

Он начнет курсировать уже в ближайший вторник. Поезд будет ездить на разных маршрутах по всей Германии и даже Австрии, сообщает Bild.

- Состав рассчитан на 444 сидячих места.- Поезд оформлен плакатами и рисунками, а столы у четырех кресел сделаны в виде поля, чтобы пассажиры могли играть в настольный футбол.- Откидные столики у одиночных мест также оформлены как игровое поле, там размещены интересные факты о ЧЕ.Напомним, что Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.