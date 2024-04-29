29 апреля 2024, 13:45

В преддверии ЧЕ в Германии запустят "футбольный поезд"

Он начнет курсировать уже в ближайший вторник. Поезд будет ездить на разных маршрутах по всей Германии и даже Австрии, сообщает Bild.

- Состав рассчитан на 444 сидячих места.
- Поезд оформлен плакатами и рисунками, а столы у четырех кресел сделаны в виде поля, чтобы пассажиры могли играть в настольный футбол.
- Откидные столики у одиночных мест также оформлены как игровое поле, там размещены интересные факты о ЧЕ.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
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