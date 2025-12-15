УЗ расширила возможности для путешествий в страны ЕС

15 декабря 2025, 12:45

14 декабря начал действовать новый график движения пассажирских поездов. В нем ряд удобных маршрутов, которые позволяют всего с одной пересадкой добраться до отдаленных стран Европы и обратно.



Для этого «Укрзалізниця» увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17.

В частности, из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные маршруты в страны Западной Европы.Поезд №63/64 «Оберег» Харьков — Киев — Перемышль

Поезд №63/64 «Оберіг» стал ключевым маршрутом для путешествий с востока Украины в страны ЕС. В Перемышле он стыкуется с рядом европейских поездов, следующих в Германию, Австрию и Чехию.



Пересадка на Мюнхен

Ежедневно поезд отправляется из Харькова в 23:50, из Киева в 08:05, из Львова в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59.

Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен (прибытие в 10:24).



Поезд также останавливается в:

Зальцбурге - в 08:30

Вене - в 05:25

Праге - в 07:46



На всем маршруте в/из Перемышля доступны спальные вагоны.

Обратно поезд отправляется из Мюнхена в 18:35, прибывает в Перемышль в 10:10, после чего пассажиры могут продолжить поездку поездом №63/64 во Львов, Киев и Харьков.



Пересадка на Берлин

Также в Перемышле с поезда №63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.



Этот рейс имеет группы вагонов в Щецин и Свиноуйск через Краков, Вроцлав и Познань.



Обратно поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Перемышль в 09:14, откуда поездом №63/64 можно вернуться в Киев и Харьков.



Харьков — Холм

Кроме того, ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм:

отправление из Харькова — 16:56

из Киева - 23:57

прибытие в Холм — 10:47

Маршрут удобен для дальнейших путешествий Польшей и Европой.



Поезд №31/32 Запорожье - Днепр - Перемышль

Поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30.



Далее - пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11. Рейсы в/из Берлина выполняет PKP InterCity.



Обратно поезд отправляется из Берлина в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, далее — в Днепр (12:12) и Запорожье (14:44).



Поезд №119 Днепр — Киев — Холм

Еще один удобный вариант для путешествий в Варшаву и Берлин.

Поезд отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52.



Далее — пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву (прибытие в 21:11) и прибывает в Берлин в 06:15.



Обратно поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, далее — в Киев (21:15) и Днепр (06:15).



Рейсы от Холма до Берлина и обратно выполняет PKP InterCity.