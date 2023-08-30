Украина модифицировала ракеты "Нептун" для поражения наземных целей

30 августа 2023, 15:15

Они смогут долетать до Москвы и других отдаленных точек РФ, - The War Zone со ссылкой на представителя Минобороны Украины.

Учитывая ограничения на использование западного оружия против целей за пределами Украины, в апреле этого года инженеры работали над модификацией П-360 "Нептун" для применения ракет по наземным целям, но для этого требовалась новая система наведения, которой на тот момент не существовало.По информации СМИ, Украина разработала систему наведения на основе GPS, которая доставляет ракету в заданное место. Затем инфракрасная головка самонаведения ищет и захватывает цель на основе предварительно загруженного изображения, а затем совершает финальную атаку по этой цели.