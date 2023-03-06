Украина будет производить высокоточные ракеты "Вільха-М"

Первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник заявил о налаживании производства высокоточных ракет "Вільха".
Об этом он рассказал изданию The War Zone во вторник в ходе состоявшейся в Вашингтоне XV конференции «Безопасный диалог между США и Украиной».
Иван Винник заявил, что производители планируют модифицировать "Вільха-М", чтобы увеличить ее радиус действия до 150 км. Он отказался уточнить, когда именно могут быть готовы ракеты и сколько они будут изготовлены.
"Скажем так, надеемся, как раз во время контрнаступления, вероятность которого ожидают на юге, в направлении Азовского моря", - заявил он. "Испытания будут проходить на поле боя".
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