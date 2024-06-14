Хизбалла располагает 1 млн различных ракет

14 июня 2024, 11:45

Хизбалла располагает более чем 1 млн различных ракет, которые способны представлять стратегическую угрозу Израилю, пишет Foreign Policy, со ссылкой на источники в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

В арсенале организации имеются высокоточные управляемые ракеты, модифицированные для большей точности реактивные ракеты и самоподрывные дроны.



В то же время израильский Ynet отмечает, что целью широкомасштабных высокоточных атак Хизбаллы могут быть оборонные заводы и системы ПВО, такие как «Железный купол» и «Праща Давида». Подчеркивается, что армия Израиля готовится к такому сценарию и повышает боевую готовность.



