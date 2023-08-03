США одобрили продажу израильской "Пращи Давида" Финляндии

3 августа 2023, 14:15

США дали Израилю разрешение на продажу Финляндии системы противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом сообщает he Times of Israel.

Это станет первым случаем передачи данного вооружения за границу.«Праща Давида» способна перехватывать ракеты и снаряды на расстоянии до 300 км. Израиль использует ее с 2017 г. как систему среднего уровня в рамках комплекса противоракетной обороны.Финляндия не раз оказывала Украине военную помощь. 15 июня глава Минобороны страны объявил о подготовке 17 пакета военной помощи Украине с учетом пожеланий этой страны. Украина неоднократно запрашивала у Израиля поставлять ей противоракетную систему «Железный купол». На этот запрос Еврейское государство отвечало отказом, объясняя это тем, что системы, переданные Украине могут попасть в руки Ирана.