Минобороны, вероятно, впервые показало украинскую ракету "Длинный Нептун"

Кадры с ракетой появились в видео официального аккаунта госпортала "Оружие" ко Дню Независимости Украины.
Хотя в самом видео ракета никак не именуется, нет других версий относительно ее типа.
О разработке "Длинного Нептуна" известно с ноября 2023 года, а по оккупантам она прилетает уже с марта этого года. Однако ни одного ее изображения не было в этот момент.
Что известно о характеристиках украинской дальнобойной ракеты:
▪️Заявленная дальность – 1000 км.
▪️Длина ракеты более 6 метров, что на 1,5 метра длиннее стандартного "Нептуна".
▪️Предназначена для поражения наземных целей.
▪️Вес боевой части неизвестен.