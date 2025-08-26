Минобороны, вероятно, впервые показало украинскую ракету "Длинный Нептун"

26 августа 2025, 12:15

Кадры с ракетой появились в видео официального аккаунта госпортала "Оружие" ко Дню Независимости Украины.



Хотя в самом видео ракета никак не именуется, нет других версий относительно ее типа.

О разработке "Длинного Нептуна" известно с ноября 2023 года, а по оккупантам она прилетает уже с марта этого года. Однако ни одного ее изображения не было в этот момент.Что известно о характеристиках украинской дальнобойной ракеты:▪️Заявленная дальность – 1000 км.▪️Длина ракеты более 6 метров, что на 1,5 метра длиннее стандартного "Нептуна".▪️Предназначена для поражения наземных целей.▪️Вес боевой части неизвестен.