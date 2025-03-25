25 марта 2025, 12:15

Советник Зеленского рассказал, где впервые применяли ракету "Длинный Нептун"

"В первый раз мы применили его, атаковав военный объект на оккупированном Крымском полуострове. Сегодня мы также протестировали совершенно новую систему, о которой я пока ничего не могу сказать", — заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в интервью Nettavisen.

