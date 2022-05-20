20 мая 2022, 12:15

Крымские татары верят в близкое возвращение Крыма, - Сеитаблаев

В День памяти депортации крымских татар украинский актер и режиссер, боец подразделения ТРО Ахтем Сеитаблаев рассказал в Медиацентре Украина – Укринформ о настроениях крымских татар в оккупированном россией Крыму.



По словам Ахтема Сеитаблаева, крымские татары верят, что в будущем вернутся в свободный от российской оккупации Крым и что это произойдет в ближайшее время.



«Знаю, что среди моих соотечественников с началом широкомасштабных военных действий со стороны россии, благодаря победам украинской армии и украинскому народу, надежда на то, что Крым вернется в не столь далекой перспективе, с каждым днем становится все больше и больше», – отметил режиссер.



Сеитаблаев убежден, что после увольнения Крыма нужно работать над тем, чтобы там не осталось коллаборантов. По мнению актера, все, кто в будущем хочет жить в украинском Крыму, должны со временем сдать экзамен по знанию языка.



После победы над захватчиками и возвращения всех оккупированных территорий, Ахтем Сеитаблаев мечтает продолжать то, на чем остановился 23 февраля: заниматься творчеством и работать над новыми фильмами.



Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину в ряды ВСУ или терробороны стало много деятелей культуры.



В частности, такие украинские актеры как Андрей Фединчик, Александр Печерица, Олег Иваница, Алексей Хильский, Владимир Ращук, Роман Семисал, Павел Алдошин, Алексей Тритенко и другие.

