В Крыму под угрозой исчезновения оказалась редкая струйная форель

29 января 2025, 9:45

Численность ручейной форели в Крыму за последние 15–20 лет сократилась не менее чем на 50%, и эта тенденция сохраняется.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Крымский" Андрей Паршинцев.

«Основная популяция ручейковой форели верховьев бассейнов рек Альмы, Качи и Западного Улу-Узеня находится на территории национального парка «Крымский». В горных реках Крыма водится не так много видов рыб. Самая известная из них ручьевая форель – кумжа, принадлежащая к семейству лососевых. В Красной книге РФ она имеет статус под угрозой исчезновения. Это эндемик бассейна Черного моря и, следовательно, ловить его запрещено», – объяснил специалист.