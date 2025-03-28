США подали иск о конфискации иранской нефти на $47 млн

28 марта 2025, 12:15

США подали иск с требованием конфисковать $47 миллионов, полученных от продажи Ираном около миллиона баррелей нефти, выгруженной в Хорватии в прошлом году в обход санкций.

В заявлении говорится, что с 2022 по 2024 гг. действовала схема по содействию в отгрузке, хранению и продаже иранской нефти в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно иску, нефть была скрыта под видом продукции, произведенной в Малайзии, а танкерная идентификация манипулировалась, чтобы скрыть иранское происхождение товара.

