Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива

8 мая 2026, 8:45

Правительство Японии достигло договоренности с ОАЭ о дополнительных поставках нефти объемом 20 млн баррелей.

Отмечается, что поставки будут осуществляться через порт Фуджейра, расположенный в Оманском заливе. Данный маршрут позволяет транспортировать нефть без прохождения через Ормузский пролив, ситуация вокруг которого остается крайне напряженной.Порт Фуджейра соединен трубопроводом с нефтяными месторождениями ОАЭ, что делает его одним из ключевых альтернативных экспортных маршрутов в условиях ограничений на традиционные морские перевозки через Ормуз.