28 марта 2025, 13:45

Французи бойкотують Tesla, McDonald's і Coca-Cola: протест проти Трампа

Як пише Politico, 57% французів заявили, що готові бойкотувати американські товари чи послуги в найближчі місяці. Вже через агресивну політику Трампа.



Майже третина опитаних (32%) заявили, що вже бойкотують американські бренди, особливо Coca-Cola, McDonald's, Starbucks.



Компанія Tesla Ілона Маска буде головною мішенню бойкоту, за нею йдуть Jeep, соціальна медіаплатформа X і бренд спідньої білизни Victoria's Secret.



Але, рух об'єднує не лише політичні погляди: люди захищають місцеву економіку, робочі місця та виступають проти корпоративного впливу.

