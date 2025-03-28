Французи бойкотують Tesla, McDonald's і Coca-Cola: протест проти Трампа

Як пише Politico, 57% французів заявили, що готові бойкотувати американські товари чи послуги в найближчі місяці. Вже через агресивну політику Трампа.
Майже третина опитаних (32%) заявили, що вже бойкотують американські бренди, особливо Coca-Cola, McDonald's, Starbucks.
Компанія Tesla Ілона Маска буде головною мішенню бойкоту, за нею йдуть Jeep, соціальна медіаплатформа X і бренд спідньої білизни Victoria's Secret.
Але, рух об'єднує не лише політичні погляди: люди захищають місцеву економіку, робочі місця та виступають проти корпоративного впливу.
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