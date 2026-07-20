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20 июля 2026, 14:15

Coca-Cola представила на чеському ринку новий формат — банки об’ємом 200 мл

Мініверсія буде доступна як для класичної Coca-Cola, так і для Coca-Cola Zero Sugar. Окрім цього, компанія оновила дизайн упаковки, зробивши її більш сучасною.


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