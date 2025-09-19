ГлавнаяНовости
19 сентября 2025, 9:45

Солодкі води в Україні подорожчають на 7-12 грн, — ЗМІ

Дволітрова пляшка Coca-Cola може подорожчати на 12 грн. Якщо сьогодні її середня ціна становить 57 грн, після введення податку вона може сягнути 69 грн.


