У "Дія" доступний витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Тепер не потрібно звертатися до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах і заповнювати документи.
Витяг з реєстру спростить участь у програмі "єВідновлення". Також він може знадобитися для отримання пільг на комунальні послуги, оформлення страхових і соціальних виплат, а також для припинення права власності на знищене житло. Крім того, цей документ може бути використаний для залучення допомоги від благодійних фондів або бізнесу, а також для подання до суду.
Як отримати витяг у застосунку "Дія":
Перейдіть у розділ "Сервіси" та оберіть "єВідновлення".
Натисніть "Виписки з реєстру" → "Почати".
Оберіть тип виписки та натисніть "Замовити".
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