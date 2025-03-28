28 марта 2025, 11:15

У "Дія" доступний витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Тепер не потрібно звертатися до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах і заповнювати документи.



Витяг з реєстру спростить участь у програмі "єВідновлення". Також він може знадобитися для отримання пільг на комунальні послуги, оформлення страхових і соціальних виплат, а також для припинення права власності на знищене житло. Крім того, цей документ може бути використаний для залучення допомоги від благодійних фондів або бізнесу, а також для подання до суду.



Як отримати витяг у застосунку "Дія":



Перейдіть у розділ "Сервіси" та оберіть "єВідновлення".

Натисніть "Виписки з реєстру" → "Почати".

Оберіть тип виписки та натисніть "Замовити".

