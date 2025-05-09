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9 мая 2025, 11:15

У Польщі банки зможуть перевіряти фото клієнтів через держреєстр

Згідно з новими законодавчими змінами, банки, кредитні установи та мобільні оператори отримають доступ до фото з державного Реєстру посвідчень особи.

Мета — підвищення безпеки та боротьба з шахрайством, зокрема при спробах оформити кредит на підставі фальшивих документів.

Як працюватиме система:

Спочатку перевірка даних документа
Далі — зіставлення фото з реєстром

Доступ матимуть лише перевірені установи фінансового й телеком-сектору.

Зміни поки на етапі обговорення, але в разі ухвалення — це стане потужним кроком до захисту особистих даних у Польщі.


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