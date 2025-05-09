У Польщі банки зможуть перевіряти фото клієнтів через держреєстр

Згідно з новими законодавчими змінами, банки, кредитні установи та мобільні оператори отримають доступ до фото з державного Реєстру посвідчень особи.
Мета — підвищення безпеки та боротьба з шахрайством, зокрема при спробах оформити кредит на підставі фальшивих документів.
Як працюватиме система:
Спочатку перевірка даних документа
Далі — зіставлення фото з реєстром
Доступ матимуть лише перевірені установи фінансового й телеком-сектору.
Зміни поки на етапі обговорення, але в разі ухвалення — це стане потужним кроком до захисту особистих даних у Польщі.