У Польщі банки зможуть перевіряти фото клієнтів через держреєстр

9 мая 2025, 11:15

Згідно з новими законодавчими змінами, банки, кредитні установи та мобільні оператори отримають доступ до фото з державного Реєстру посвідчень особи.

Мета — підвищення безпеки та боротьба з шахрайством, зокрема при спробах оформити кредит на підставі фальшивих документів.Як працюватиме система:

Спочатку перевірка даних документа

Далі — зіставлення фото з реєстром



Доступ матимуть лише перевірені установи фінансового й телеком-сектору.



Зміни поки на етапі обговорення, але в разі ухвалення — це стане потужним кроком до захисту особистих даних у Польщі.