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28 марта 2025, 12:45

США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию — Reuters

Годовой бюджет базирующегося в Женеве органа по контролю за торговлей в 2024 году составил $232,06 млн.

Согласно публичным документам ВТО, Соединенные Штаты должны были внести около 11% этой суммы на основе системы сборов, пропорциональной их доле в мировой торговле.

Согласно правилам ВТО, любой член, не выплачивающий взносы в течение более года, подвергается серии штрафных санкций, которые становятся тем строже, чем дольше не выплачиваются взносы. Теперь страна отнесена к первой из трех таких категорий, подтвердили агентству два источника. Это означает, что ее представители больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.

Один из источников рассказал, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании, но не сообщил подробностей.









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