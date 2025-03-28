США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию — Reuters

28 марта 2025, 12:45

Годовой бюджет базирующегося в Женеве органа по контролю за торговлей в 2024 году составил $232,06 млн.

Согласно публичным документам ВТО, Соединенные Штаты должны были внести около 11% этой суммы на основе системы сборов, пропорциональной их доле в мировой торговле.



Согласно правилам ВТО, любой член, не выплачивающий взносы в течение более года, подвергается серии штрафных санкций, которые становятся тем строже, чем дольше не выплачиваются взносы. Теперь страна отнесена к первой из трех таких категорий, подтвердили агентству два источника. Это означает, что ее представители больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.



Один из источников рассказал, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании, но не сообщил подробностей.

















