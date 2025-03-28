Сегодня 3-я годовщина освобождения Ирпеня от российских захватчиков

Бои за Ирпень продолжались 23 дня. Несмотря на потери, город выстоял и остановил россиян, которые двигались к столице. Впоследствии Ирпень стал городом-героем.
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