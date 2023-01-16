16 января 2023, 11:15

Восстановление разрушенных оккупантами домов в рамках United24 начнется с Ирпеня — Шмыгаль.

На этой неделе Правительство направило 465 млн грн на первый этап восстановления. Благодаря пожертвованиям в фонд United24, более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома, рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль."Ирпень показал российским оккупантам, что такое сила украинского оружия и духа. Именно отсюда запускаем первые проекты восстановления в рамках платформы United24. 18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовая и Мила", — отметил он.