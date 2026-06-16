Еврокомиссия выделит €75 млн на восстановление защитной арки на ЧАЭС

16 июня 2026, 14:45

Европейская комиссия предоставит грант в размере €75 млн на восстановление Нового безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате российской атаки.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Шмыгаль. По его словам, финансирование поможет восстановить защитное сооружение над разрушенным энергоблоком и укрепить ядерную безопасность Украины и всей Европы.



Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию за поддержку, отметив, что восстановление энергетической инфраструктуры и повышение устойчивости энергосистемы остаются ключевыми приоритетами страны.

