4G в Чернобыле – как изменилось пользование за полгода

26 июня 2019, 10:15

За полгода работы 4G-сети на Чернобыльской АЭС потребление интренет-трафика выросло в среднем на 40%.

Наиболее интенсивно пользовались 4G во второй половине апреля – в преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы – и в последнюю неделю мая, что можно связать с повышенным интересом к истории ЧАЭС после выхода сериала «Чернобыль». В эти дни наблюдалось увеличение трафика на 51-53%.



Vodafone обеспечил 4G покрытие для сотрудников и посетителей ЧАЭС в ноябре 2018 года. В зоне отчуждения связь обеспечена также в г. Чернобыль и в местах проживания людей, связь работает в нескольких стандартах – 4G/3G/2G.



На сегодняшний день порядка 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.