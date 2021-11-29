Vodafone и ОО "Аэроразведка" запустили систему видеонаблюдения в Чернобыле

29 ноября 2021, 9:15

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заработала система природоохранного мониторинга.

Это результат сотрудничества телеком-оператора Vodafone Украина, Общественной организации «Аэроразведка» и Заповедника при поддержке Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Напомним, что 31 мая 2021 года партнеры подписали меморандум о сотрудничестве.





Первым этапом сотрудничества стало развертывание пилотного проекта «Радагаст», который предусматривает обеспечение видеонаблюдения за акваторией реки Припять и прибрежными зонами. Надзор осуществляется с углом зрения до 300º и возможностью оптического приближения до х42. Бесперебойная передача данных реализована на базе 4G сети Vodafone.



Система наблюдения позволяет компетентным службам оперативно реагировать на события, возникающие на территории Заповедника, например, действия и передвижения правонарушителей. Ученые, работающие в Заповеднике, получили новые инструменты и возможности для изучения явлений растительного и животного мира.



Важно, что запуск «пилота» позволяет проверить эффективность технических решений, протестировать оборудование на совместимость и соответствие техническим требованиям. Результаты, полученные в процессе его реализации, помогут выбрать наиболее оптимальные варианты масштабирования проекта и создать многофункциональные разветвленные системы наблюдения с помощью современных технологических средств – видеокамер, тепловизоров, акустических и сейсмических сенсоров.



По словам заместителя генерального директора Vodafone Украина Андрея Большакова: «Мы вместе с партнерами проанализировали мировой опыт применения современных технологических решений на заповедных территориях и решили запустить «пилотное» решение для онлайн мониторинга. Это позволяет вести наблюдение за территорией, фиксировать разные изменения, явления и обрабатывать полученную информацию в автоматическом режиме. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря собранным данным, смогут проигрывать разные сценарии развития событий на территории заповедника».



«Работа над развертыванием системы ситуационной осведомленности на территории заповедника началась в мае 2021 года. Мы объединились с партнерами, подписали меморандум о сотрудничестве, установили башню и мощную камеру. Это позволяет круглосуточно отслеживать и реагировать на происходящее на территории под наблюдением, ведь благодаря мощному объективу камеры мы можем увидеть даже рыболовный крючок на расстоянии нескольких километров», - добавляет Михаил Горбенко, член правления ОО «Аэроразведка».



Директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко отмечает, что «управление и надзор за землями Заповедника – достаточно сложная и объемная задача, поскольку его территория, заметим, радиационно загрязненная, составляет 227 тысяч гектаров. Именно поэтому для нас онлайн мониторинг – переход на качественно новый уровень менеджмента. Кроме того, огромной проблемой Чернобыльской зоны являются пожары, а круглосуточный мониторинг позволит зафиксировать возгорание практически мгновенно и оперативно его локализовать».

«Основной задачей установления системы наблюдения является природоохранная деятельность Заповедника, но вместе с тем она позволяет выполнять и другие полезные функции – оперативно выявлять правонарушителей или возникновение пожаров, мониторить передвижение животных и т.д. То есть система наблюдения позволит нам выполнять любые задачи в соответствии с потребностями и ситуацией. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу и будем способствовать расширению территории наблюдения и перечня технологичных решений», - заключает в.и. о. Главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.