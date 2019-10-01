Киевстар подключил к 4G Чернобыльскую зону

1 октября 2019, 9:45

Объекты зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом.

Киевстар продолжает увеличивать территорию сети 4G. Так, телеком оператор подключил к высокоскоростному интернету город Чернобыль, а также комплекс строений на территории атомной электростанции (объект «Укрытие»). В ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с.Дитятки. Таким образом, сотрудники объекта «Укрытие» и многочисленные туристы, желающие попасть в зону отчуждения, могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE.

На сегодня сеть 4G связи действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7 млн 250 тыс абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в 4 раза, по сравнению с августом 2018 г.

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар - наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы.

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в фирменных магазинах компании.