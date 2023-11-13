13 ноября 2023, 9:45

В Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя

"Полученная информация указывает, что, несмотря на проблемы военного времени, крупнейший хищник Европы не покинул Чернобыльский заповедник, а чувствует себя здесь, как дома", – сообщили сотрудники заповедника.


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