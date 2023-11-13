В Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя

"Полученная информация указывает, что, несмотря на проблемы военного времени, крупнейший хищник Европы не покинул Чернобыльский заповедник, а чувствует себя здесь, как дома", – сообщили сотрудники заповедника.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 9:45
Ілон Маск збирається до РФ
- Технологии | Сегодня, 9:15
Новий можливий блекаут "не покладе" банківську систему
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Україна нарощує атаки на військові об’єкти РФ – ISW
- Технологии | Сегодня, 8:15
КНДР прямо причетна до війни РФ проти України — президент Південної Кореї
- Бизнес | Вчера, 17:45
Українські підприємці зможуть вийти на ринок Польщі
- Безопасность | Вчера, 16:45
Держспецзв’язку, НКЦК та ENISA підписали угоду про співпрацю
- Гаджеты | Вчера, 15:45
Blackview SHARK 8 получил 64 Мп камеру с Super PD
- Железо | Вчера, 15:15
Умные мониторы LG не нуждаются в подключении к ПК
- Технологии | Вчера, 14:45
UGV Sirko-S1 – украинский военный наземный робот
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
- Аналитика | 10 ноября, 9:12
Ігрові столи Cougar – 12 моделей, серед яких ви точно знайдете свою
- Аналитика | 8 ноября, 12:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 20 (2023) - ТОП найбільш знакових новин від EcoFlow
- Обзоры | 7 ноября, 13:16
RIVACASE 7643 - "військова" сумка для подорожей і не тільки
- Фотогалереи | 6 ноября, 12:38
Північне сяйво "Аврора"
- Интервью | 1 ноября, 23:38
Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій
- Фотогалереи | 30 октября, 21:43
Розпочинається черговий тренінг українських фахівців на ППО "Patriot"
- Фотогалереи | 28 октября, 8:35
Начались военные учения сухопутных войск ВС Ирана
- Фотогалереи | 22 октября, 18:03
Гра Marvel’s Spider-Man 2 з українськими локаціями
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 9:15
Новий можливий блекаут "не покладе" банківську систему 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Україна нарощує атаки на військові об’єкти РФ – ISW 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
КНДР прямо причетна до війни РФ проти України — президент Південної Кореї 0.00
- Бизнес | Вчера, 17:45
Українські підприємці зможуть вийти на ринок Польщі 0.00
- Безопасность | Вчера, 16:45
Держспецзв’язку, НКЦК та ENISA підписали угоду про співпрацю 0.00
- Гаджеты | Вчера, 15:45
Blackview SHARK 8 получил 64 Мп камеру с Super PD 0.00
- Железо | Вчера, 15:15
Умные мониторы LG не нуждаются в подключении к ПК 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
UGV Sirko-S1 – украинский военный наземный робот 0.00
- Безопасность | Вчера, 14:15
Для чего применяются дженерики? 0.00