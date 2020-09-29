Фотоловушки для съемки диких животных и охраны лесных угодий

29 сентября 2020, 13:44

Фотоловушка - дистанционно активируемая камера, которая оснащена датчиком движения или инфракрасным датчиком, а также может использовать луч света в качестве кнопки спуска затвора.



Фотоловушки или следящие камеры предназначены для съемки диких животных в отсутствие исследователей. Данный метод десятилетиями использовался в экологических исследованиях. Кроме фотоохоты и наблюдения за дикой природой, фотоловушки используются для изучения экологии гнезд, обнаружения редких видов, оценки размера популяции и видового богатства, а также исследования использования среды обитания. Также они могут использоваться в охранных целях для слежения за периметрами лесных хозяйств.

Также в развитии фотоловушек важную роль сыграла охота, поскольку охотники любят использовать их для разведки на дичь. Именно охотники открыли коммерческий рынок для данных устройств, что со временем привело к множеству их улучшений.

Большим преимуществом фотоловушек является то, что они могут записывать очень точные данные, не беспокоя фотографируемое животное. Эти данные превосходят человеческие наблюдения, потому что они могут быть проанализированы другими исследователями.

Устройства работают непрерывно и бесшумно, обеспечивают доказательство присутствия видов в районе, могут выявить, какие отпечатки и пометы принадлежат к каким видам, предоставить доказательства для принятия управленческих и политических решений и являются экономичным инструментом мониторинга.

Помимо обонятельных и акустических сигналов, вспышка камеры может напугать животных, вследствие чего они будут избегать или могут уничтожить фотоловушки. Основным альтернативным источником света является инфракрасный свет, который обычно не обнаруживается млекопитающими или птицами.

Фотоловушки также полезны для количественного определения различных видов в районе; это более эффективный метод, чем попытка подсчитать вручную каждый отдельный организм в поле. Это также может быть полезно для выявления новых или редких видов, которые еще не были хорошо задокументированы. Используя фотоловушки, можно наблюдать за благополучием и выживаемостью животных с течением времени.

Современные следящие камеры достаточно функциональны. Они имеют хорошие защищенные корпуса. Погодостойкий и водонепроницаемый корпус для фотоловушек защищает оборудование от повреждений и маскирует его от животных.

Но самое главное - их способность для фото и видеосъемки. Так, они, как правило, снимают видео в формате Full HD, а продвинутые модели и 4K. Запись звука - еще одна интересная функция, которая позволяет фиксировать крики животных и другие шумы. Для ночной съемки используется инфракрасная подсветка.

Есть камеры без срабатывания, которые либо работают постоянно, либо делают снимки через определенные промежутки времени. Наиболее распространенными являются усовершенствованные камеры, которые срабатывают только после обнаружения движения или теплового сигнала, чтобы увеличить шансы на получение полезного изображения.

Для лучшего захвата изображения используются широкоугольные объективы. Для связи с пользователем фотоловушки комплектуются слотами для 3G или 4G SIM-карт для возможности их удаленного контроля, включения записи или автоматической пересылки фотоизображений через MMS или на электронную почту.

Автономность - еще одна важная характеристика. Емкие батареи обеспечивают более продолжительное время работы камеры, которое на сегодня составляет несколько месяцев в режиме ожидания.