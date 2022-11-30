Тимоти Снайдер: РФ пытается разрушить энергосистему Украины

30 ноября 2022, 15:15

Посетив развалины разрушенной библиотеки в Чернигове, историк Йельского университета Тимоти Снайдер решил отказаться от первоначального плана сбора денег на восстановление здания в пользу покупки "охотника на Шахидов".

По словам автора мировых бестселлеров, сегодня куда важнее помочь Украине с теплом и светом."Руины библиотеки, выстоявшей две мировые войны, но павшей под российскими бомбами, никуда не денутся. Я смогу собрать деньги на это позже. Сейчас россияне пытаются заморозить миллионы людей, разрушив энергосистему. И я должен остановить это", – подчеркнул Тимоти Снайдер.Профессор инициировал сбор 1,25 млн долларов на покупку "охотника на Шахидов" – системы защиты от беспилотников, которая обнаруживает БПЛА и подавляет сигналы управления. К проекту подключились известные деятели культуры, звезды кино.Известность Тимоти Снайдеру, помимо его книг, также принес выложенный в интернете курс лекций для студентов Йельского университета: цикл "Создание современной Украины" набрал более 4,6 млн просмотров на YouTube из почти 70 стран.Ученый считает, что переговоры Киева с москвой возможны только после того, как Украина выиграет войну, поскольку на данном этапе переговоры для россиян — это лишь средство "перегруппироваться и снова напасть".